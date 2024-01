Peine. Der Laden in der Peiner Echternstraße macht den Duft von Geschichten erlebbar und hat echte Klassiker zu bieten.

Betritt man in Peine in der Echternstraße 13 das Antiquariat von Arcus, empfängt den Besucher ein ganz besonderer Geruch. Es ist der Duft von Büchern, die zum Teil schon Jahrzehnte in Bücherschränken von Lesebegeisterten verbrachten. Vielleicht wohl behütet und immer wieder einmal abgestaubt. Nach all den Jahren der Pflege, dem Stehen in Vitrinen, kommen sie an einen ganz besonderen Ort: zum Antiquariat von Arcus. Und hier fängt für die vielen bedruckten Seiten ein neues „Leben“ an, wenn sie von neuen Lesern entdeckt werden.