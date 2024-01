Peine. Das Angebot richtet sich an Beschäftigte mit Qualifizierungswunsch und Menschen, die auf Jobsuche sind.

Für Beschäftigte mit Qualifizierungswunsch und Menschen, die den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt suchen, hält die Agentur für Arbeit Hildesheim, die auch für den Kreis Peine zuständig ist, ein besonderes Beratungsangebot bereit. Am Mittwoch, 24. Januar, von 10 bis zirka 11.30 Uhr stellen zwei Berufsberaterinnen in einer Online-Veranstaltung ihr Dienstleistungsangebot vor, heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsagentur.