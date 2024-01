Peine. Die Bank übergibt an Kreisfeuerwehrverbände Hildesheim, Goslar und Peine insgesamt 10.000 Euro: Sie begründet das mit diesen Worten.

Zahlreiche Helfer hat die Hochwassersituation in Atem gehalten – auch im Landkreis Peine. In erster Linie sind die Feuerwehren zu nennen, die oft von einem Einsatzort zum nächsten gewechselt sind. „Da sich die Lage entspannt, können die Mitglieder der Feuerwehren langsam aufatmen – wenn auch weiterhin Wachsamkeit angesagt ist“, beschreibt Jens Becker, Sprecher der Sparkasse Hildesheim/Goslar/Peine. Nun setzt diese Bank ein Zeichen, um sich bei den Feuerwehren zu bedanken: Sie spendet an die Kreisfeuerwehrverbände Hildesheim, Goslar und Peine insgesamt 10.000 Euro. „Damit sagen wir Danke an alle diejenigen, die gerade über die Feiertage ihre Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit gestellt haben. Das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit und verdient absolute Hochachtung. Was die Feuerwehren in unserer Region leisten, ist großartig“, erklärt Steffen Lange, Vorstandsmitglied der Sparkasse.