Vechelde. Die Rathausverwaltung geht vom Neustart aus, zumal eine ärztliche Leitung gefunden worden sei. Das sagen Bürgermeister und Kreis.

Eigentlich wollen alle – der Vechelder Gemeinderat und die Rathausverwaltung – den schnellen Neustart, doch daraus ist nichts geworden: Das First-Responder-Team in Liedingen ist nach wie vor abgemeldet vom Dienst, darf also keine Einsätze schieben. Dabei ist diese Gruppe eine ehrenamtlich tätige Notfallsanitätseinheit, die am Einsatz-/Unfallort schnelle (Erste) Hilfe leisten kann, bevor der Rettungsdienst vor Ort ist und übernimmt. Es kann also bei „First Responder“ auch um Menschenleben gehen.