Vechelde. Die Grünen stellen als Bedingung diese drei Anträge: Ein Ja der Ratsgruppe zu den Wünschen ist denkbar, dann stünde die Etat-Mehrheit.

Der Vechelder Gemeindehaushalt für dieses Jahr – er bleibt auch einen Monat nach der (überraschenden) Ablehnung eine sehr zähe Angelegenheit: Noch scheint es keine Mehrheit für den Verwaltungsentwurf zum Haushalt geben, den Vecheldes Bürgermeister Tobias Grünert (CDU) als sehr gut ansieht. Doch immerhin kommt Bewegung in die verfahrene Situation – was auch erforderlich ist, denn bereits am Dienstag, 6. Februar, soll der Gemeinderat den Etat 2024 beschließen. Sehr viel Zeit für Gespräche bleibt also nicht mehr.