Peine. Stammkunden bekommen in dem Peiner Geschäft derzeit ihre schmerzlindernden Produkte nicht. Diese sind weiter beschlagnahmt.

Rausch oder nicht Rausch? Das ist weiter die Frage. Nicht zum ersten Mal hatte es eine Durchsuchung der Polizei mit Beschlagnahme von diversen Waren und Produkten gegeben, so auch im Oktober in „Herby‘s Hemp Farm“ in Peine. Der Verdacht: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wir fragten bei Polizei und Staatsanwaltschaft und beim Inhaber des Hanf-Geschäftes in Peine wegen des aktuellen Stands nach.