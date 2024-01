Peine. Zwei Autofahrerinnen kommen ins Klinikum. Ein Wagen wurde eingeklemmt. Auch auf der Bundesstraße 1 bei Vechelde hat es gekracht.

An der Autobahnauffahrt Peine-Ost hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, wobei zwei Frauen verletzt worden sind. Nach Angaben der Polizei Peine wollte gegen 7.30 Uhr eine 51-jährige Volvo-Fahrerin nach links auf die A2 in Fahrtrichtung Berlin abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Citroën einer entgegenkommenden 31-jährigen. Durch den Aufprall schleuderte der Citroën über die Fahrbahn und stieß mit einem, gerade von der Autobahn abfahrenden, Lkw zusammen. Der Citroën wurde an dem Lkw eingeklemmt. Die beiden Autofahrerinnen mussten leicht verletzt ins Klinikum eingeliefert werden. Der 48-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die Straße kurzfristig.

Wenige Minuten später, gegen 7.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 1 bei Vechelde ein weiterer Unfall. Auf offenbar winterglatter Fahrbahn verlor eine 55-jährige Frau aus Braunschweig die Kontrolle über ihren Mercedes. Der schleudernde Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford. Sowohl die Mercedes-Fahrerin als auch die 53-jährige Fahrerin des Ford blieben unverletzt. Die Autos sind abgeschleppt worden.

red