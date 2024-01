Peine. 20 Schülerinnen und Schüler erlitten Atemwegsreizungen. Eine Betroffene musste behandelt werden. Der Schüler kam mit zur Polizei.

In der Bodenstedt-/ Wilhelmschule in Peine ist es am Dienstagmorgen gegen zehn Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls beteiligt.

Nach vorläufigem Ermittlungsstand der Polizei versprühte ein 15-jähriger Schüler im Schulgebäude einen Reizstoff.. Dadurch klagten insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler vorübergehend über Atemwegsreizungen. Eine Schülerin musste kurzzeitig vom Rettungsdienst behandelt werden. Bei allen Betroffenen trat nach kurzer Zeit eine Besserung ein, so dass sie in der Schule bleiben konnten. Der 15-Jährige wurde mit zur Polizeidienststelle genommen, um später den Erziehungsberechtigten übergeben zu werden.

red