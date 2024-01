Blumenhagen. Henrik Meyer ist beeindruckt von der Masse der Landwirte und der Wut, die sich in seiner Branche angestaut hat. Die nächste Demo kommt.

Mitten drin statt nur dabei: Mittendrin in der Bauerndemo am Montag in Berlin ist Henrik Meyer aus Blumenhagen – und er ist begeistert. Mehr als 10.000 Trecker soll die Landwirtschaft laut Medien im Bereich Brandenburger Tor versammelt haben, wobei Meyer davon ausgeht, es seien noch mehr: „15.000, 20.000, 30.000“, meint der Landwirt. Wer will sie alle zählen?