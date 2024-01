Wendezelle. Gezeigt wurde ein Bildervortrag zur 150-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr im Ort.

Das Jahr 2024 startete in Wendezelle mit dem alljährlichen Denkmalstag am Dienstag in der ersten vollen Woche nach dem Dreikönigstag. Die Jugendfeuerwehr Wendeburg-Kernort leuchtete den historischen Gerichtsplatz mit dem Holzkreuz an der Ecke Neue Straße-Braunschweiger Straße wieder mit Fackeln aus und die Junge Gesellschaft Wendezelle hielt heißen Glühwein für die vielen Gäste bereit, heißt es in der Mitteilung.

Nachdem Rolf Ahlers auf den Anlass und die Geschichte des Platzes einging, zogen die vielen Interessierten auf den Saal der Wendezeller Stuben. Dort führte der ehemalige Ortsbrandmeister von Wendezelle, Jürgen Rickmann, mit einem Bildervortrag durch die 150-jährige Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr im Ort. Die Anwesenden hatten wieder viel Spaß dabei Zeitgenossen auf den Fotos zu entdecken und mehr über die Geschichte ihres Ortsteils zu erfahren, heißt es weiter. „Der Denkmalstag ist immer ein willkommenes Ereignis über Vergangenes nachzudenken und Parallelen zwischen damals und heute zu ziehen“, so Adrian Schäfer, Vorsitzender der Traditionsgemeinschaft Wendezelle. Die Traditionsgemeinschaft Wendezelle möchte in den nächsten Jahren vermehrt die Bühne für interessante Themen öffnen und freut sich, wenn Themenvorschläge und die dazugehörigen Referenten sich beim Vorstand melden.

Weiter lädt die Traditionsgemeinschaft Wendezelle ihre Mitglieder zur alljährlichen Jahresversammlung am Sonntag, 18. Februar um 11 Uhr in die Wendezeller Stuben ein. Neben einem kleinen Imbiss stehen auch die Wahlen des Vorstands an.

