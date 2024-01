Vechelde. Schülergruppe „Future for Climate“ des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums hat nachgehakt: Wer hat den geringsten Kohlendioxid-Ausstoß?

In welchen Klassen kommen die meisten Schülerinnen und Schüler mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule? Und wer isst in der Schule am wenigsten Fleisch? Nach einem Aufruf der Schülergruppe „Future for Climate“ des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums Vechelde haben zwei Wochen lang ihr Verhalten getrackt.