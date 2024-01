Vallstedt. Bettina Nienstedt bringt die Tiere durch die kalte Jahreszeit und versorgt sie artgerecht. Doch allen Igeln kann sie nicht helfen.

„Ein einzelnes Tier zu retten, verändert nicht die Welt; aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier“: Dieser Spruch ist einer von vielen, der in der Päppelstation Vallstedt für Igel bei Bettina Nienstedt in dem Raum hängt, in dem sie die possierlichen Wildtiere versorgt. Und für die Frau steckt in der Aussage ganz viel Wahrheit.