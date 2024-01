Stederdorf. Das Bündnis für Toleranz will mit einer Kundgebung gegen die Partei demonstrieren. Gegenseitige Vorwürfe: Wer ist demokratiefeindlich?

Aufregung in Stederdorf: Am Dienstag, 16. Januar, lädt Niedersachsens AfD-Landtagsfraktion dorthin zu ihrer Veranstaltungsreihe „Fraktion im Dialog“ ein. Fast zeitgleich ruft das „Peiner Bündnis für Toleranz“ in Stederdorf die Bevölkerung auf, gegen die AfD nach der Devise „Bunt statt blau – gemeinsam gegen rechts“ zu protestieren. In dieser politischen Auseinandersetzung geht es auch um den Vorwurf der Demokratiefeindlichkeit.