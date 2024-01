Vechelde. Die Anliegerin beklagt sich über Falschparken und Sachbeschädigungen. Das antworten die Polizei, die Gemeinde und der Landkreis Peine.

Alarm schlägt eine Anliegerin der Berliner Straße in Vechelde – und sie nimmt für sich in Anspruch, stellvertretend für viele Anwohner zu sprechen: „Die Situation an der Berliner Straße spitzt sich zu, und niemand fühlt sich für irgendwas zuständig“, beklagt die Frau. Dabei geht es um Falschparken und andere Vergehen.