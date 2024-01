Vechelde. Wer Interesse hat an einer Aufgabe in diesem Verein, der wende sich an den Ehrenamtskoordinator Dirk Washausen – wir verraten mehr.

Etliche Organisationen suchen ehrenamtliche Helfer – ein Umstand, der zur Aussage führt: Das Ehrenamt ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Andererseits suchen auch viele Menschen eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ihnen erklären der Ehrenamtskoordinator beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), Dirk Washausen aus Wendeburg, und das Vechelder Gemeinderatsmitglied Torsten Langer (FW-PB): „Wir brauchen Dich in der Gemeinde Vechelde.“