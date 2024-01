Peine. Das Busunternehmen beklagt weiterhin Ausfälle bei den Fahrern aufgrund der Grippe. Unabhängig davon sollen ausländische Fahrer kommen.

Den Notstand ausgerufen hat das Busunternehmen ONS mit Sitz in Edemissen, aber zumindest am heutigen Montag (8. Januar) dürften die Fahrgäste nach Einschätzung dieses Familienunternehmens nicht viel davon mitbekommen. „Der Grund sind die Proteste der Landwirte“, meint ONS-Berater Jörg Meier. Denn aufgrund der zeitweilig vielen Trecker/Traktoren auf den Straßen dürften Verspätungen bei den Linienbusfahrten – vielleicht sogar Ausfälle im Linienverkehr – gar nicht so sehr auf ONS zurückfallen.