Edemissen. Jürgen Wagner ist der neue Champion in der etwas ausgefallenen Tischtennis-Disziplin beim TSV Edemissen. Er siegt hochverdient.

Anstatt mit Tischtennis-Schlägern, mit Bratpfannen Tischtennis spielen – doch, das geht. Die Tischtennisabteilung des TSV Edemissen gönnt sich diesen Spaß schon seit mehreren Jahren immer um den Jahreswechsel herum. So hatte Ralf Poersch auch diesmal wieder mit seinen Helfern für den Aufbau und die Verpflegung gesorgt. Gespielt wurde in der kleinen Sporthalle, in der auch die Trainingsabende und die Punktspiele stattfinden.