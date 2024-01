Peine. Am späten Donnerstag hat in Fahrtrichtung Braunschweig ein LKW Feuer gefangen – bis zum Vormittag ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Ein Sattelauflieger hat am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Braunschweig auf Höhe des Eixer Sees kurz vor Peine Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten unbestätigten Erkenntnissen der Feuerwehr Lehre kam es vermutlich aufgrund einer heiß gelaufenen Bremse zum Feuer. Während der zweistündigen Löscharbeiten musste die A2 komplett gesperrt werden. Fahrzeuge wurden währenddessen an der Ausfahrt Hämelerwald von der Autobahn geleitet.

A2 bei Peine: Bis zum Vormittag ist hier mit Verzögerungen zu rechnen

Der Sattelauflieger stehe momentan auf dem Standstreifen. Aufgrund der Aufräumarbeiten seien die beiden rechten Fahrtstreifen gesperrt, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei unserer Zeitung auf Anfrage berichtet. Eine Spezialfirma müsse hier den Belag erneuern. Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr Lehre konnte der Fahrer des Sattelzuges den Sattelauflieger noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte erfolgreich abkuppeln, um eine Ausbreitung auf das Zugfahrzeug zu verhindern. Ebenso unternahm er bereits Löschversuche mit eigenen Feuerlöschern, die eine Ausbreitung des Feuers verzögerten.

Voraussichtlich bis zum Vormittag ist auf der A2 in Richtung Braunschweig mit Verzögerungen zu rechnen. Momentan ist nur ein Fahrstreifen frei. Die Staulänge betrug gegen 9 Uhr ungefähr 6 Kilometer von Höhe Eixer See, bis kurz vor der Ausfahrt Hämelerwald. Es ist mit Verzögerung von circa 35 Minuten zu rechnen.