Mödesse. Die letzte Milch ist auf dem Hof von Henning Werner kurz vor Weihnachten gemolken worden. Den Stall zu modernisieren, lohnt nicht.

Eine Kuh macht Muh – viele Kühe machen Mühe! Diese Tradition geht in Mödesse jetzt zu Ende. Weil der Melkstand auf dem Bauernhof von Henning Werner in Mödesse marode und für die Kühe zu klein geworden ist, und auch der Kuhstall 50 Jahre alt ist, müsste beides neu gebaut werden. „Die Investition wäre unwirtschaftlich für unseren Betrieb. Deshalb geben wir die Milchviehhaltung auf“, sagt Henning Werner, Landwirt in der vierten Generation. Die 95 Hektar großen Feldflächen mit Getreide und Raps bewirtschaftet er weiter.