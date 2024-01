Woltwiesche. Nach mehr als 100 Jahren geht eine Ära im Dorf zu Ende. Die Woltwiescher kaufen zu wenig lokal. Der Ukraine-Krieg ist zu viel.

Es ist die bekannte Geschichte: Alle wollen (es), (zu) wenige machen es – am Ende bleibt Tina auf der Strecke. Ein Zettel an der Ladentür kündigt es seit einiger Zeit bereits an: Ende Januar schließt „Tina‘s Lädchen“ an der Großen Straße in Woltwiesche. Damit geht eine Ära zu Ende, die vor mehr als 100 Jahren begann.