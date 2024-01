Peine. Vier Liberale begründen ihr Votum, die FPD möge in der Bundesregierung bleiben. Thomas Schellhorn erklärt sein Nein mit diesen Worten.

Von dem Ergebnis kann die Bundes-FDP um Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner nur träumen: Satte 80 Prozent der Liberalen sprechen sich für den Verbleib in der „Ampel“ aus – also in der SPD-/Grünen-/FDP-Bundesregierung; nur 20 Prozent sind dagegen. Allerdings ist dies keine repräsentative Umfrage unter FDP-Mitgliedern im Landkreis Peine. Die Wirklichkeit sieht anders aus: In der bundesweiten Befragung der Parteispitze unter FDP-Anhängern haben sich nur 52,24 Prozent für eine Fortsetzung der Regierungsarbeit in der „Ampel“ ausgesprochen; 47,76 Prozent wollen die Koalition verlassen. Beteiligt haben sich laut Medienberichten 26.000 der 76.000 Parteimitglieder.