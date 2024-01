Peine. So verhielt sich das Wetter im letzten Monat des Jahres 2023 in Peine.

Der letzte Monat des Jahres 2023 hatte es aus „Wettersicht“ in sich. Es gab tatsächlich Winterwetter, aber nur zum Monatsanfang und überraschenderweise für ein paar Stunden am Tag vor Heiligabend. Dominierend waren aber zahllose Tiefs und Sturmtiefs mit milden, sehr regenreichen Luftmassen, die entlang der Fuhse zu Weihnachten für ein lange nicht mehr dagewesenes Hochwasser sorgten.

Mit zwei Eistagen infolge begann der Dezember. Bis auf minus 3,0 Grad kühlte sich die Luft am 2. Dezember morgens ab und kam tagsüber nicht über minus 1,2 Grad hinaus. Außerdem lagen vier Zentimeter Schnee, der sich am 3. Dezember nach kräftigen Schneefällen zu acht Zentimeter und am 5. Dezember zu zehn Zentimeter Höhe auftürmte. Nachts herrschte weiterhin leichter Frost zwischen minus 1 und minus 3 Grad, tagsüber kletterte das Quecksilber auf plus 1,2 bis 1,8 Grad. Ab dem Nikolaustag übernahmen etwas mildere Luftmassen die Regie und sorgten für Tauwetter.

Schneereste hielten sich noch bis zum 9. Dezember. Einen Tag zuvor gab es mit minus 1,7 Grad den letzten Luftfrost. Am 9. Dezember machten die Temperaturen einen regelrechten Sprung nach oben und erreichten am 11. Dezember an der Meteorologischen Station in Lengede 10,2 Grad. Bis zum 13. Dezember hielt der Tiefdruckeinfluss an, danach legte sich ein umfangreiches und sehr starkes Hochdruckgebiet über Mitteleuropa und lies den Luftdruck in Lengede am 16. Dezember auf 1039,2 Hektopascal (reduziert auf den Meeresspiegel) ansteigen. In dieser Phase blieb es weitgehend trocken, jedoch verdeckte eine Hochnebeldecke tagelang die Sonne. Die Temperaturen lagen am Tag zwischen 6 und 9 Grad Celsius und gingen in den Nächten auf 6 bis 1 Grad Celsius zurück. Der Erdboden war durchgehend nass und regelrecht schwammig. Markant war die Windzunahme. Es wehte permanent Südwest- bis Westwind, der in Böen anfangs Stärke 5, am 20. Dezember dann Stärke 7 und einen Tag später Stärke 9 erreichte. Selbst die Zehnminutenmittel der Windgeschwindigkeit lagen zeitweise bei Stärke 6 (aus klimatologischer Sicht ist das ein Starkwindtag) und am Flughafen in Hannover sogar bei Stärke 8 im Zehnminutenmittel und Stärke 11 in einer Spitzenböe.

Weiße Überraschung kurz vor Weihnachten

Auch in den Folgetagen bis Weihnachten erreichten die Böen im Peiner Land Maxima der Stärke 7 bis 8. Eine weiße Überraschung folgte am 23. Dezember vormittags, als der Regen in starken Schneefall überging und beispielsweise in Lengede mittags für eine „dünne“ Schneedecke sorgte. Pünktlich zum Heiligabend war der Schnee aber wieder geschmolzen, und sehr milde Luft eingeflossen. Zu Weihnachten lagen die Höchsttemperaturen bei 12 bis 13 Grad, am zweiten Weihnachtstag bei 10 Grad. Das bestimmende Thema der Festtage war aber das Hochwasser infolge der ergiebigen Regenfälle in den Vortagen. In Lengede fielen zwischen dem 20. Dezember und 26. Dezember 72 Liter Regen. Zum Vergleich: die langjährige Durchschnittssumme für den gesamten Monat beträgt 48,8 Liter. Nach Weihnachten wurde es trockener. Am 27. Dezember kühlte die Luft morgens auf 1,4 Grad und am Erdboden auf minus 0,3 Grad ab. Bis Silvester blieb es dann aber wieder mild mit Höchsttemperaturen von 10 bis 12 Grad und Nachtwerten um 7 Grad.

In der Bilanz war der Dezember in Lengede mit einer Mitteltemperatur von 5,3 Grad um 2,3 Grad zu warm. Die Sonne erfüllte ihr Soll lediglich zu 37 Prozent und ließ sich insgesamt 12,2 Stunden am Himmel über Lengede sehen. Der Niederschlag summierte sich mit dem Jahreswechsel auf 118,2 mm, welches 242 Prozent vom Dezemberdurchschnitt entspricht.

Dr. Olaf Schulze arbeitet beim Deutschen Wetterdienst und betreut die Meteorologische Station Lengede.

