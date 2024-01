Broistedt. Im Ortskern hat ein Tattoo-Studio eröffnet. Die Besonderheit: Die Tatöwierer kommen aus Weißrussland, der Ukraine, Spanien und Italien.

Kunst unter der Haut: Langsam setzt Vladim die Tattoonadel an den Fuß einer Kundin an. Eine filigrane Blume soll es heute werden. Dann geht es los, das summende und leise ratternde Geräusch der Nadel, die Millimeter für Millimeter in die Haut sticht.