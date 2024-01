Peine. Die Leser erwarten interessante Einsichten zum Thema Härke Bier. Die Peiner Autoren erzählen, wie die Recherche verlief.

„Härke, mach´s gut!“ lautet der Titel des Zweiteilers des Autorenkreises Peine. Eine Vorstellung des Zweiteilers findet am Freitag, 5. Januar, um 19 Uhr im Mephisto am Hagenmarkt in Peine statt. Die Idee zum Buch kam den Schreibenden, als am 11. September die Schließung der Härke Brauerei bekannt gegeben wurde (das Bier wird ab sofort in Einbeck gebraut). Laut Schriftsteller habe Härke etwas mit der Identität der Stadt zu tun. Dies beziehe sich nicht nur auf das Gebäude als prägnantes Bauwerk von Peine, sondern auch auf die Familiengeschichte der Härkes. Für die Literaten eine Herausforderung, die Lokalität unter Beweis zu stellen und Menschen für die Literatur zu begeistern.