Müden/ Aller. Ohne fremde Hilfe hätte die Feuerwehr ein ganzes Dutzend an Pumpen gebraucht. Das stärkste Gerät des THW pumpt bis zu 5.000 Liter minütlich in die Aller.

Das Technische Hilfswerk Ortsverband Peine unterstützt seit Samstagabend die Feuerwehr Müden-Dieckhorst bei der Bewältigung der Wassermassen in Müden (Kreis Gifhorn). Weilt dort Regenwasser aufgrund des hohen Wasserstandes der Aller zurück in die Kanäle gedrückt wird, konnte Wasser auf den Straßen nicht mehr abfließen. Insbesondere in den Straßen Dehnenring, Hopfenlade, Schulstraße und Weidenweg gelangte Regenwasser sogar in die Schmutzwasserkanäle, was zur Überlastung der Pumpwerke am Klärwerk führte.

Starkes Pumpwerk kommt zum Einsatz, um Straßen wieder befahrbar zu machen. © FMN | FB Presse- & Öffentlichkeitsarbeit der SG Feuerwehr Meinersen, Timm Bußmann

Nachdem Gifhorner Einsatzkräfte den Rückfluss des Allerwassers in die Kanäle weitgehend stoppen konnten, wurden Pumpen der Feuerwehr und eines Landwirtes genutzt, das im Kanal befindliche Wasser auf anderem Wege in die Aller, beziehungsweise nördlich von Müden in Gräben zu pumpen. Um die Lage noch weiter zu entschärfen, konnte die Fachgruppe „Wasserschaden/Pumpen“ vom Ortsverband Peine gewonnen werden.

THW-Einsatzkräfte sind rund um die Uhr vor Ort. © FMN | FB Presse- & Öffentlichkeitsarbeit der SG Feuerwehr Meinersen, Timm Bußmann

Ihre Pumpen wurden in der Schmiedestraße aufgebaut und pumpen nun rund um die Uhr circa 7500 Liter Wasser pro Minute in die Aller. Neben zwei elektrischen Pumpen, die zusammen knapp 3000 Liter bewältigen können, wurde auch eine Spezialpumpe aufgebaut, die einen Durchfluss von bis zu 5000 Liter pro Minute schafft.

6 Kameraden aus Peine rund um die Uhr in Gifhorn im Einsatz

Das THW Peine betreut ihre Pumpen rund um die Uhr mit bis zu sechs Kameraden. Des Weiteren werden nach Angaben der Feuerwehr noch eine landwirtschaftliche Pumpe im Bereich Hopfenlade betrieben, die rund 2500 Liter pro Minuten nördlich von Müden auf einen Acker pumpt. Um diese Leistung dauerhaft zu leisten, hätte man im Normalfall 12 Pumpen der Feuerwehr benötigt.

red