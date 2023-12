Peine. Der Autofahrer fiel bei einer Verkehrskontrolle auf. Er hatte auffällig viele Kartofelsäcke geladen. Der Polizei-Überblick für Peine.

Mitten in der Nacht ist der Polizei heute ein 33-jähriger Autofahrer aufgefallen. Sie stoppten ihn bei einer Verkehrskontrolle und merkten, dass der Mann Diebesgut geladen hatte. Und zwar säckeweise Kartoffeln. Es stellte sich heraus, dass die Kartoffeln zuvor aus einer Kartoffelbude gestohlen worden waren. Laut Polizeibericht versuchte der Mann sich herauszureden, räumte die Tat dann aber letztlich ein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Erlaubnis in Wendeburg

Ein 38-jähriger Edemissener versuchte sich in der Nacht zu Silvester mit seinem Pkw einer drohenden Verkehrskontrolle zu entziehen. Dieses Vorhaben konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durch die eingesetzten Beamten beendet werden. Grund war offensichtlich, dass sich der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis befand. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Radfahrer fährt mit 2,5 Promille durch Ilsede

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 41-jähriger Mann aus Hohenhameln, welcher am Samstagabend in eine Polizeikontrolle geriet. Den Beamten war zuvor die unsichere Fahrweise des Radfahrers aufgefallen. Der Kontrollierte hatte eindeutig zu viel getrunken. 2,52 Promille zeigte der Alcomat an, was die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge hatte.

red