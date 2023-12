Peine. Heute sitzt Julius Schneider für die SPD im Niedersächsischen Landtag und erinnert sich an seine Kindertage in der Fuhsestadt.

Bis zum Bolzplatz, wo sich die Kinder des Viertels nachmittags treffen, ist es nicht weit. Julius geht zu Fuß, den Fußball unter dem Arm. Er klingelt an einem bekannten Haus und fragt: „Kann Hannes rauskommen zum Spielen?“ Julius Schneider ist Jahrgang 1992 und mit seinem besten Kumpel aus Kindertagen steht er immer noch in Kontakt. Die beiden sind in der Nähe des Hagenmarktes aufgewachsen. 2022 gewann Schneider in Peine für die SPD das Direktmandat für den Niedersächsischen Landtag.