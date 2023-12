Vechelde. Realschüler haben in einem Workshop gelernt, wie man einen Podcast erstellt. Eine Sache fanden sie gar nicht so einfach.

„Ruhe – Achtung Aufnahme!“ ist deutlich an der verschlossenen Tür zu lesen. Drei Realschülerinnen interviewen gerade hoch konzentriert den leitenden Geschäftsführer der Telefonseelsorge per Telefonat. Sie produzieren heute ihren ersten eigenen Podcast und sind hochmotiviert bei der Sache. So wird in einer Pressemitteilung der Realschule Vechelde eine Szene beschrieben, die während eines Podcast-Workshops zu beobachten war.

Nadine Aggour von der Landesmedienanstalt leitete den Workshop. © FMN | Realschule Vechelde

„Dass sich unsere Redakteurinnen und Redakteure nicht nur gut mit Printmedien auskennen, zeigt ihr Engagement beim Podcast-Workshop“, wird Lehrerin Karin von Conradi, die den Wahlpflichtkurs Presse leitet, in der Mitteilung zitiert. Zu Gast in der Realschule war Medienpädagogin Nadine Aggour mit ihrem Multimediamobil der Niedersächsischen Landesmedienanstalt, schreibt die Schule. „Im Workshop Audio vermitteln wir anhand praktischer Übungen das nötige Wissen, um selbstständig Audiobeiträge zu produzieren“, wird Aggour zitiert.

Die Ergebnisse des Podcast-Workshops kommen auf die Homepage der Realschule Vechelde

Die Zehntklässler erhalten zunächst eine kurze Einführung in die Gestaltung von Podcasts und erstellen im Anschluss selbstständig einen Sendeplan, wird beschrieben. Zur Vorbereitung hatte jede Schülergruppe bereits gründlich zu ihrem Thema recherchiert, so dass nun aufgenommen werden konnte, heißt es weiter.

Lautes Lachen sei zwischenzeitlich aus den Tonstudios zu hören. Und die gute Stimmung bleibe auch beim Schneiden und Bearbeiten der Aufnahmen erhalten. „Alle fertigen Beiträge sollen später auf der Schulhomepage veröffentlicht werden“, wird von Conradi in der Mitteilung zitiert. Und Schülerin Julia zieht folgendes Fazit: „Das Moderieren ist gar nicht so einfach. Es hat uns allen aber wahnsinnig viel Spaß gemacht und war eine tolle Erfahrung!“

red