Meerdorf. Marco Tschirpke, Remember the King, Jan Langreder und das Michael Strauss Trio gastieren erstmals im „teatr dach“ Meerdorf.

Mit Reiner Kröhnerts „Er“ beginnt am Mittwoch, 7. Februar 2024, in der Kleinkunstbühne „teatr dach“ in Meerdorf die Spielzeit 2024. Neben „alten Bekannten“ wie Hans-Günther Pölitz von der Magdeburger Zwickmühle, den „Herren Podewitz“ und Uli Masuth stehen Künstler auf der Bühne, die bislang noch nicht in Meerdorf waren. „Ganz neu in unserem Programm sind Marco Tschirpke, Remember the King, Jan Langreder und das Michael Strauss Trio“, sagt Theaterdirektor Albrecht Schultze.