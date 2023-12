Peine. Ulrike Treptow leitet das Büro der Lebenshilfe. Sie erklärt, warum Leichte Sprache wichtig ist – und worauf sie beim Übersetzen achtet.

Wer die Sonderausstellung „Peine 800 – eine Stadt erzählt“ im Peiner Kreismuseum besucht, der dürfte sich freuen, denn die Geschichte der Stadt wird in leichter, also gut verständlicher Sprache erzählt: Die Texte wurden gemeinsam mit dem „Büro für Leichte Sprache“ der Lebenshilfe Peine-Burgdorf erarbeitet. Wie und für wen das Büro arbeitet, darüber haben wir mit Ulrike Treptow gesprochen. Sie ist zertifizierte Übersetzerin für Leichte und Einfache Sprache und leitet das Büro, das es seit 2019 an der Breiten Straße 15 in Peine gibt.