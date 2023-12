Berlin/Peine. Jonas Krüger aus Oberg wird für sein ehrenamtliches Engagement von Frank-Walter Steinmeier mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet.

„Bereits mit 14 Jahren übernahm Jonas Krüger Verantwortung für andere Menschen“ – so begann die Laudatio für den Oberger Ortsbürgermeister. Und zwar an einem besonderen Ort und in einem besonderen Rahmen: Krüger wurde durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Rahmen des Tags des Ehrenamtes in Schloss Bellevue in Berlin mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik für sein Engagement ausgezeichnet.

„Jeder Einzelne, der sich ehrenamtlich engagiert, ist für mich so eine Art Fixpunkt, einer von ganz vielen Pfeilern, die unsere demokratische Gesellschaft tragen. Würde man von Pfeiler zu Pfeiler, von Ehrenamtler zu Ehrenamtler ein Seil spannen, und dann wieder zum nächsten, dann würde genau das sichtbar: ein dicht gewebtes, stabiles Netz, das unser Land stützt und hält“, sagte Steinmeier, der zehn Frauen und neun Männer auszeichnete.

Verdienstmedaille der Bundesrepublik ist für Oberger Krüger eine große Ehre

Für Krüger sei das „eine große Ehre“. Der Oberger, der seit 2017 an der Spitze der Gemeinde steht, weiter: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in den vielen Jahren unterstützt, gefördert und auch gefordert haben. Ohne diese Unterstützung von euch Freundinnen und Freunden, Verwandten, Kolleginnen und Kollegen sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern wäre mir diese Ehrung nicht verliehen worden.“

In der Laudatio wird Krügers Weg von der Stammesleitung des Verbandes christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder beim Stamm St. Andreas über die Beteiligung an der Gründung des Jugendrings Ilsede bis zur Wahl als Ortsbürgermeister 2017 nachgezeichnet – mit damals 29 Jahren. „Mit seinem Engagement stärkt er nicht nur junge Menschen, sondern auch unsere Demokratie“, heißt es abschließend über den Oberger.

