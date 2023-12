Lengede. Es ist nicht, wie bei seinen mehrfach angekündigten Rücktritten, „the same procedure as every year!”.

Lengedes „Senioren-Willi“ ist 90 geworden. Kaum zu glauben, aber noch vor kurzem hat er einen seiner letzten Abschiede im Seniorenkreis der evangelischen Kirche begangen und nun ist er selbst ein Senior?!