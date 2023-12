Groß Gleidingen. Im Sportheim des SV Rot-Weiß Gleidingen retten Frieda, ihr Bruder Max und ihre Freunde das Weihnachtsfest auf der Bühne.

Mit 18 Darstellerinnen und Darstellern sorgte das Kinder- und Jugendtheater Groß Gleidingen für träumerische Weihnachtsstimmung im Sportheim des SV Rot-Weiß, teil der Verein mit.

Laut Mitteilung erlebten zirka 100 kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Frieda und ihre Freundinnen sowie ihr Bruder Max das Weihnachtsfest retten konnten. Die Traumfee Traumelia hatte Frieda anstatt eines schönen Traums, den die Mutter ihr gewünscht hatte, mithilfe eines Computerprogramms versehentlich einen Albtraum verpasst. Als sie noch ihr Traumbuch benutzen durfte, wäre ihr das nicht passiert. Aber ihr Chef, der Oberträumer, hatte gesagt, auch sie müsse moderner werden – doofe Technik.

Also träumte Frieda, dass der Weihnachtsmann, den sie und Max im Sommer auf Mallorca gesehen hatten, weder am Heiligabend noch am 1. Weihnachtstag kam. Er besuchte weder ihre Familie noch sonst ein Kind auf der ganzen Welt – wie die Mutter in den Nachrichten gesehen hatte. Mit Unterstützung einer Tanzgruppe, die mit ihrem flotten Tanz den Saal zum Beben brachte, flogen alle nach Mallorca, wo der Weihnachtsmann und seine drei Zwerge den Heiligabend und den 1. Weihnachtstag im wahrsten Sinne des Wortes verpennt hatten.

Fast hätte der Weihnachtsmann Weihnachten verschlafen

Zum Glück konnte die Barfrau Carmen ihnen sagen, wo der Weihnachtsmann in seinem Sommerdomizil wohnt. Dort erfuhr die Reisegruppe, die vom Vater der Kinder begleitet wurde, dass der kranke Zwerg Hatschi von den Zwergen Bossi und Schnarchi gepflegt werden musste. Deshalb hatten die fleißigen Zwerge zwar alles für das Weihnachtsfest vorbereitet, sogar den Rentierschlitten gepackt, nur leider vergessen, den Weihnachtsmann zu wecken. Mit einigen Tricks bekamen sie ihn wach. Als er merkte, dass er Weihnachten fast verschlafen hatte, gab’s kein Halten mehr, so die Mitteilung weiter.

Einige hatten Mitleid mit dem verspäteten Weihnachtsmann

Sofort ließ er den Schlitten holen und spannte alle Kinder sowie den Vater beim Geschenkeverteilen mit ein – schließlich mussten Schnarchi und Bossi sich weiter um den kranken Hatschi kümmern. Am Abend des 2. Weihnachtstages war die Reisegruppe endlich wieder zu Hause, sodass die Mutter sich keine Sorgen mehr machen musste. Sie brachten sogar den Weihnachtsmann mit. Nur Frieda fehlte. Da bekam die Mutter Panik. „Wo ist Frieda?“, fragte sie laut und kam mit Schlafanzug und Strohhut auf die Bühne. Ihr Kommentar: „Wenn ihr wüsstet, was ich für einen Quatsch geträumt habe.“ Oder war es doch kein Traum?

Als dann der Weihnachtsmann noch für jeden seiner fleißigen Helferinnen und Helfer ein freundliches Wort fand und bunte Tüten verteilte, war ihm „die Verspätung“ schon verziehen. Einige hatten sogar großes Mitleid mit dem Weihnachtsmann, den doch sein Rheuma so sehr plagte, dass er schleunigst wieder zurück in den Süden flog. Na hoffentlich ist er für uns dann am Heiligabend pünktlich wieder hier.

red