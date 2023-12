Bortfeld. Anne Bollmann aus Bortfeld lehrt, wie Menschen durch und mit Pferden Klarheit für ihren weiteren Weg finden können.

Sie nennt sich selbst eine „kreative Andersdenkerin mit viel Herzblut“: Anne Bollmann aus Bortfeld ist Chefin und Managerin, sie ist Führungskraft in einem großen Konzern, arbeitet in der Mitarbeiterführung und -entwicklung, sie coacht Menschen, blickt auf eine lange Liste spannender Projekte und Weiterbildungen, zuletzt in positiver Psychologie – und sie ist Reiterin und „Pferdemensch“. All dies mündet jetzt in „Walk’n’Coach mit Pferd“, das sie in Bortfeld anbietet. Dort lebt sie mit ihrer Familie und ihren vier Pferden.