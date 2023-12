Peine. Koffee und ihre Partnerin Kamon suchen ein neues Zuhause. Die Kaninchendamen möchten einen Platz zum Toben – und das gerne drinnen.

Zurzeit leben zwölf Kaninchen im Peiner Tierheim, wovon fünf in Außenhaltung leben. Stellvertretend für alle Kaninchen ist hier Koffee abgebildet.

Koffee, ein Angora Kaninchenmädchen, kam laut Tierheim am 14. November aus einer Beschlagnahmung ins Peiner Tierheim. Sie sei zirka 2021 geboren und lebt mit der Zwergwidder-Dame Kamon zusammen. Beide leben in Innenhaltung und verstehen sich gut, so das Tierheim. Angora Kaninchen bekommen kein Winterfell und können über die kalten Monate nicht draußen gehalten werden. Koffee möchte mit ihrer Partnerin mindestens vier Quadratmeter Platz zum Toben, teil das Tierheim mit.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de.

red