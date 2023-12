Peine. Trotz Protestes plädiert auch der Stadtplanungsausschuss für die Erweiterung in Schmedenstedt – das sind die Argumente beider Seiten.

Erneut aufgebrachte Woltorfer, die „schweres Geschütz“ gegen die Peiner Stadtverwaltung auffahren; erneut eine Rathausverwaltung, die sich gegen viele „Attacken“ wehren muss; erneut ein Ausschuss, dessen Mitglieder vergleichsweise kurz das brisante Thema kommentieren: Letztlich folgt auch der Stadt-Planungsausschuss – wie der Stadt-Schulausschuss – erwartungsgemäß dem Vorschlag von SPD/Grünen/CDU und der Verwaltung, den einzügigen Grundschulstandort in Woltorf zu schließen. Stattdessen sollen die Grundschulen in Schmedenstedt, die künftig von allen Woltorfer Grundschülern zu besuchen ist, und in Dungelbeck, die auch von Grundschülern der Kernstadt Peine aufzusuchen ist, zu zweizügigen Einrichtungen erweitert werden. Damit ist untermauert: Die Mehrheit im Rat der Stadt im Dezember für diese bahnbrechende Entscheidung mit dem Aus der Woltorfer Schule steht.