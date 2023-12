Wendeburg. Der Rat Wendeburg ehrt Mareike Hornig und verabschiedet die Gleichstellungsbeauftragte Melanie Dettke. Eine Nachfolgerin wird gesucht.

Die Gemeinde Wendeburg ist in Sachen Gleichstellung gut aufgestellt. Bei den Fachdienstleitungen herrscht mit zwei Frauen und zwei Männern Parität, bei den Fachbereichsleitungen gibt es eine Frau und drei Männer, in den Kindertagesstätten dominieren Berufsbild-bedingt die Frauen, im Bauhof die Männer. Davon berichtete Bürgermeister Gerd Albrecht zu Beginn der Sitzung des Wendeburger Gemeinderates am Dienstagabend, allerdings aus einem nicht so schönen Anlass: Gleichstellungsbeauftragte Melanie Dettke hat ihr Amt niedergelegt. Sie geht einen neuen beruflichen Weg.