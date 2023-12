Peine. Zwischen 9.30 und 12.45 Uhr werden die Wälder zwischen Meerdorf und Wipshausen bejagt. Dafür muss die Kreisstraße 13 voll gesperrt werden.

Das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel bejagt am Freitag, 15. Dezember, die Wälder zwischen Meerdorf und Wipshausen im Kreis Peine. Da während der revierübergreifenden Jagd plötzlich Wild oder Jagdhunde über die Straßen laufen können, wird die Kreisstraße 13 zwischen den beiden Orten beidseitig für den Verkehr gesperrt. Die Einschränkung gilt in der Zeit von 9.30 bis 12.45 Uhr.

Die großflächige Jagd diene insbesondere der Reduktion der Schwarzwildbestände, die aus Gründen der Seuchenprävention erforderlich sei. Forstamtsleiter Andreas Baderschneider erklärt die Dringlichkeit der Jagd: „Die Reduzierung der Schwarzwildbestände ist insbesondere zur Verminderung der Seuchengefahr durch die näher rückende Afrikanische Schweinepest und zur Vermeidung von Schäden in der Landwirtschaft erforderlich. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Straßensperrung.“

Waldbesucher im Kreis Peine sollen auf andere Waldgebiete ausweichen

Das Forstamt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, mit besonderer Aufmerksamkeit zu fahren und auf Wild und Jagdhunde zu achten. „Nach Beendigung der Jagd wird die Absperrung umgehend wieder aufgehoben. Wir bitten Waldbesucher, an diesem Tag auf andere Waldgebiete auszuweichen“, sagt Revierleiter Michael Cordes, der die Jagd in seiner Revierförsterei vorbereitet.

