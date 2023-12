Peine. Mehrere Mülltonnen haben am Montagnachmittag in der Woltorfer Straße gebrannt. Die Polizei ermittelt zudem zu einem Einbruch in Oelerse.

In Peine hat am Montag eine Wertstoffinsel in der Woltorfer Straße gebrannt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge gegen 17.40 Uhr gemeldet, dass eine Altpapiertonne in Flammen stehe – anschließend griff das Feuer auf die Rest- und Biomülltonnen in der Nähe über. Zudem wurden ein Laternenmast und ein Verkehrszeichen beschädigt.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt allerdings zirka 3000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, ist noch ungeklärt. Die Polizei in Peine sucht Zeugen – telefonisch sind die Beamten unter (05171) 9990 erreichbar.

Einbruch in Umspannwerk Oelerse: Täter stehlen Kabel

In Oelerse in der Gemeinde Edemissen sind Unbekannte auf das Gelände des Umspannwerkes an der Sievershauser Straße eingebrochen und haben dort mehrere Meter Erdungskabel gestohlen. Außerdem versuchten sie den Polizei-Angaben zufolge einen dortigen Materialcontainer aufzubrechen, „was aber augenscheinlich misslang“.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 900 Euro. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen 7. Dezember, 15.45 Uhr, und 11. Dezember, 6.40 Uhr, an. Hinweise gehen telefonisch an (05171) 9990.

Edemissen: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Beamte der Polizeistation Edemissen haben am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr zudem einen 21-jährigen Autofahrer gestoppt. Während der Kontrolle entstand der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Vor Ort durchgeführte Vortests verliefen positiv. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

red