Oberg. Auf dem Spielplatz „Zum Bismarckturm“ in Oberg steht jetzt eine ganz besondere Tafel. Was es mit den Symbolen darauf auf sich hat.

Auf dem sanierten Spielplatz „Zum Bismarckturm“ in Oberg ist seit Kurzem ein ganz besonderes Objekt zu bewundern, das im ersten Moment Fragen aufwirft: Es handelt sich um die neu installierte Spielplatztafel, „die durch ihre vielen bunten Bilder die Blicke auf sich zieht“, wie es in der Mitteilung heißt.

Diese Spielplatztafel soll aber nicht einfach ein schönes Dekorationselement sein, sondern diene einem ganz anderen Zweck – und zwar der barrierefreien Kommunikation. „Viele Kinder (und auch Erwachsene) sind aufgrund von Beeinträchtigungen, Sprachstörungen, Sprachentwicklungsverzögerungen oder einem Migrationshintergrund wenig bis gar nicht in der Lage, verbal oder in der deutschen Sprache zu kommunizieren. Das schränkt die Kinder in ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sehr ein“, erklärt Britta Wolff von der heilpädagogischen Praxis „Pä.t.s“ in Oberg. „Mit der Spielplatztafel soll ein Schritt in Richtung eines inklusiven und barrierefreien Miteinanders gemacht werden“, ergänzt die Praxisinhaberin.

Ein Hilfsmittel für Kinder und Erwachsene in Oberg

Auf der Tafel sind Symbole abgebildet, die sehr gut zu deuten seien. Die Nutzer könnten daher durch Zeigen der Symbole ausdrücken, was sie gerade bewegt. Es könne etwa gezeigt werden, dass man gerne Fangen spielen möchte und noch einen Partner braucht oder dass man Hilfe beim Klettern benötigt. „Nicht nur für Kinder, die nicht sprechen können, ist eine solche Tafel sehr sinnvoll, auch sehr schüchterne Kinder können dieses Hilfsmittel nutzen“, heißt es weiter. Auch Kinder unterschiedlicher Muttersprachen könne die Tafel dabei unterstützen, sich untereinander zu verständigen.

Diese positiven Effekte hätten Ortsbürgermeister Jonas Krüger schnell davon überzeugt, die Idee in die Tat umzusetzen: „Es ist toll, wenn wir dazu beitragen können, die Barrieren abzubauen. Ich hoffe sehr, dass die Spielplatztafel gut angenommen wird.“ Umgesetzt worden sei die Idee mit viel ehrenamtlichem Engagement, gebaut und aufgestellt wurde die Tafel von Frank Reineking.

