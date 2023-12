Vechelde. Gartenbauer Michael Sehle gibt Tipps, welche Gartenarbeiten sich im Winter anbieten, um den Garten fit fürs nächste Frühjahr zu machen.

Mit den sinkenden Temperaturen und dem Laubfall kommen die Saftflüsse in den Pflanzen zum Erliegen, und diese gehen in einen Zustand der Winterruhe über (immergrüne Pflanzen ausgenommen). „Eingriffe in dieser Phase verursachen für die Pflanze deutlich weniger Stress“, erklärt Michael Sehle, Inhaber des gleichnamigen Garten- und Landschaftsbaubetriebs in Vechelde. Die frostfreien Herbst- und Wintertage seien daher für Pflegeschnitte und Pflanzungen aller Art optimal.