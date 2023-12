Wense. Kinder aus Neubrück und Meerdorf klatschen begeistert. Um 15 Uhr beginnt eine öffentliche Vorstellung im Ku(h)lturstall Wense.

Nein, Weihnachten feiern, das ist so gar nichts für Wilma. Sie hat keinen Adventskalender, keinen Baum. Sie bäckt keine Plätzchen und will von Weihnachten nichts wissen. Dann aber landet Benni bei ihr, ein fehlgeleiteter Weihnachtswichtel. Er ist fassungslos, dass Wilma nicht Weihnachten feiert – und er hat ein riesiges Problem damit. Denn Weihnachtswichtel lösen sich ohne Weihnachten in Luft auf. Soviel sei verraten: So weit kommt es nicht.