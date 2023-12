Peine. Die getigerte und verschmuste Katze Ty Lee wurde in Wendeburg gefunden und sucht jetzt ein ruhiges Zuhause mit Freigang.

Die getigerte Katze Ty Lee wurde schon am 10. November in Wendeburg-Meerdorf gefunden. Laut Tierheim hat sich bislang niemand im Tierheim gemeldet, der diese schon kastrierte, liebe Katze vermisst. Ty Lee wurde nach dem Auffinden gleich dem Tierarzt vorgestellt, weil sie eine Zubildung am Ohr hatte, so das Tierheim. Es stellte sich jedoch heraus, dass es kein Tumor sei, sondern lediglich eine alte Ohrverletzung.

Ty Lee wurde auf circa 7 Jahre geschätzt und sei eine sehr anhängliche, verschmuste Katze. Sie dulde ihre Artgenossen, nehme jedoch keinen Kontakt mit diesen auf, daher würde das Tierheim Ty Lee lieber als Einzelprinzessin vermitteln. Sie möchte das Tierheim jetzt schnellstmöglich verlassen und wünscht sich ein ruhiges Zuhause mit späterem Freigang, so das Tierheim weiter.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de.

red