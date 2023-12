Lengede. Meteorologe Olaf Schulze vom blickt mit Ergebnissen aus seiner Lengeder Wetterstation auf einen zu nassen und zu milden Monat.

Das frühwinterliche Monatsende täuscht leicht darüber hinweg, dass der November eine milde Witterungsphase mit viel Regen bescherte. Ein Tiefdruckgebiet eröffnete den Reigen einer Tiefdrucktätigkeit. Dabei wurde in Lengede am 2. November mit 14,6 Grad der Höchstwert für den Monat gemessen, obwohl die Sonne an diesem Tag gar nicht hinter den Wolken hervorkam. Dafür schien die Sonne an den beiden Folgetagen vier Stunden, so dass die Tagesmaxima der Temperaturen bei relativ milden 11 bis 13 Grad verharrten.