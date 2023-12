Wendeburg. Das Gifhorner Unternehmen zieht während der Verbandsversammlung seine Wirtschaftsbilanz und stellt die Planungen für die Zukunft vor.

Beim Wasserverband Gifhorn, auch zuständig für die Gemeinde Wendeburg im Kreis Peine, hat es einen Wechsel in der Geschäftsführung gegeben. Laut Unternehmen wurde Geschäftsführer Andreas Schmidt in den Ruhestand verabschiedet. Schmidt war mehr als 37 Jahre beim Wasserverband beschäftigt, davon 25 Jahre als Geschäftsführer. Nachfolger ist seit 1. November der vieljährige Stellvertreter Christian Lampe. Carmen Otten, seit 1995 als Bauingenieurin beim Verband beschäftigt, wurde zur Stellvertreterin bestellt.

Zum geschäftlichen Geschehen berichtet der Verband, dass das erfolgreiche Energiemanagement seit 2010 durchgehend betrieben und fortgesetzt wird. Der Gesamtenergieverbrauch sei seitdem kontinuierlich gesunken. Die getroffenen Maßnahmen hätten sich aufgrund der gestiegenen Energiepreise in 2023 um so mehr bezahlt gemacht, so Verbandsvorsteher Volker Arms zur Verbandsversammlung. In den vergangenen Jahren waren laut Verband insbesondere der Neubau und die Verstärkung von Trinkwassertransportleitungen unter dem Eindruck des Jahrtausendsommers 2018 eine herausragende Aufgabe.

Gifhorner Verband erneuert die Leitungen

Für dieses Jahr berichtete Arms insbesondere über die Erneuerung von Leitungen, die aufgrund ihres Alters ersetzt werden müssen. Die Umsetzung solcher Erneuerungen sei leider häufig mit Straßensperrungen und Behinderungen für Anwohner verbunden, erläuterte Geschäftsführer Lampe und bat um Verständnis. Aber zum Erhalt der Infrastruktur gebe es keine sinnvolle Alternative.

Verbandsvorsteher Arms erläuterte der Verbandsversammlung die Gründe für die geplante rückwirkende Preissenkung im Trinkwasser. Unter dem Eindruck des Ukrainekrieges und der dadurch verursachten Energiepreissteigerungen war der Trinkwasserpreis zum 1. Januar 2023 deutlich angehoben worden, heißt es weiter. Durch verschiedene Maßnahmen, wie etwa die „Energiepreisbremse“, sei die Kostensteigerung tatsächlich doch deutlich geringer ausgefallen, als es im Herbst 2022 absehbar gewesen sei. Außerdem sei im Jahr 2022 aufgrund des heißen und trockenen Sommers deutlich mehr Wasser verkauft und ein besseres Jahresergebnis erreicht worden, als geplant.

Trinkwasserpreis für Wendeburg sinkt auf 1,31 Euro je Kubikmeter

Aus diesem Grund solle der Trinkwasserpreis von 1,50 Euro je Kubikmeter (1,40 Euro je Kubikmeter netto) auf 1,31 (1,22) rückwirkend zum 1. Januar 2023 gesenkt werden. Die Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Preisentwicklung, insbesondere im Bereich Energie, seien zwar weiterhin hoch, „wir wollen unsere Kunden aber dennoch so weit wie möglich entlasten, wenn dies vertretbar ist“, erklärte Arms.

Die Abwasserpreise seien im vergangenen Jahr aufgrund der verschobenen Einführung der Umsatzsteuerpflicht auf Abwasser bereits gegenüber der ursprünglichen Planung reduziert worden. Eine weitere Anpassung sei hier bis 31. Dezember 2024 nicht notwendig. Die Versammlung beschloss somit eine Senkung des Trinkwasserpreises bei unveränderten Abwasserpreisen.

Investitionen auch in Wendeburg

Der Verband plant 2024 umfangreiche Investitionen in Höhe von zirka 25 Millionen Euro, zum Beispiel für Trinkwasser. Für die Gemeinde Wendeburg macht das laut Pressemitteilung etwa 400.000 Euro unter anderem für die Neuordnung der Kanalisation in verschiedenen Straßen aus.

red