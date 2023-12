Lengede. Zum 60-jährigen Gedenken erfindet sich die Ausstellung „Das Wunder von Lengede“ am neuen Standort im Erzring neu.

Der Eintritt ist frei. Kein Empfang, keine Kasse, kein Souvenir-Shop nimmt sich des Besuchers beim Betreten an. Es ist hell, ein Zeitstrahl an der Wand illustriert die Geschichte des Lengeder Bergbaus. Folgen wir dem Rundweg, werden die Wände schnell dunkel, gedimmtes Licht. Umgeben von Untertage-Motiven tauchen wir ab in den Alltag des Bergarbeiters, bis das Unglück seinen Lauf nimmt.