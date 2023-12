Lengede. Der Gemeinderat stimmt der Erhöhung angesichts der Millionenausgabe für das Klärwerk in Woltwiesche zu – dafür haben sie investiert.

Die Sanierung der zentralen Kläranläge für die Gemeinde Lengede in Woltwiesche – ein Millionenprojekt – hat erwartungsgemäß Auswirkungen auf die Gebührenzahler in der Südkreiskommune: Im Dezember muss der Gemeinderat über die Erhöhung dieser Abgaben entscheiden – nach Lage der Dinge muss er dem zustimmen, da dieser Gebührenhaushalt ausgeglichen gestaltet sein muss. Rund zehn Millionen Euro hat das Projekt in Woltwiesche (Belebungsbecken/Klärschlammhalle/Hauptpumpwerk) gekostet – daraus ergibt sich folgender Verwaltungsvorschlag zu den Abwasserabgaben, der ab 1. Januar im nächsten Jahr gelten soll: