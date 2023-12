Vechelde. Die Beschäftigung dieser Fachkraft ist eine Bedingung für die Öffnung für die Öffentlichkeit – das sind die Öffnungszeiten.

Je kälter es draußen wird, desto mehr gewinnen Hallenbäder an Bedeutung: Die Zukunft des kreiseigenen Hallenbads in Vechelde ist mit der Beschäftigung von Diego Camilo Casafranca Abrill durch die Gemeinde als hauptamtliche Wasseraufsicht mit voller Stelle gesichert. Denn diese Fachkraft ist Bedingung dafür, dass die Badeanstalt auch weiterhin für die Öffentlichkeit/Vereine offen steht – die Öffnungszeiten (mit Eintritt): montags 16 bis 21.30 Uhr; mittwochs 16 bis 21.30 Uhr; donnerstags 13.15 bis 18 Uhr; freitags 16 bis 21.30 Uhr; samstags 13.15 bis 17.30 Uhr; sonntags 7 bis 12 Uhr. Letzter Einlass (Kassenschluss) ist jeweils 60 Minuten vor der Schließung. 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit ist das Wasser zu verlassen. Dienstags ist Ruhetag. Darüber hinaus dient das Hallenbad den Schulen in Vechelde für den Schwimmunterricht.