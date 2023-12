Peine. Die Peiner Polizei berichtet zudem von brennenden Holzkisten, mehreren Blechschaden-Unfällen und einem Fund mehrerer Drogen und Messer.

In der Kaufland-Filiale an der Heinrich-Hertz-Straße in Peine ist am Samstag ein Ladendieb aufgeflogen. Der 57-Jährige hatte sich gegen 11.15 Uhr mehrere Kosmetik-Artikel in die Tasche gesteckt – anschließend wollte er den Kassenbereich passieren, ohne den Warenwert in Höhe von 36,45 Euro zu bezahlen.

Ein Ladendetektiv beobachtete den Versuch. Er sprach den Mann an und verständigte die Polizei. Neben einer Strafanzeige wurde dem 57-Jährigen noch ein Hausverbot ausgesprochen.

Mehrere Holzkisten brennen in Peine

In der Fritz-Stegen-Allee in Peine haben am späten Samstagabend mehrere Holzkisten gebrannt. Gegen 23.20 Uhr griff das Feuer zudem auf einen in unmittelbarer Nähe stehenden Container über. „Zum Glück war das Feuer nicht allzu ausgeprägt, sodass es bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig ausging“, berichtet die Polizei. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt.

Peine: Polizei findet Drogen und Messer bei Personenkontrolle

Nachdem ein Anrufer die Peiner Polizei am Samstagnachmittag auf einen Mann aufmerksam gemacht hatte, der schlafend auf der Bank einer Bushaltestelle in der Straße Am Silberkamp lag, kontrollierten die Beamten den 33-Jährigen. Dabei stellten sie fest, dass der Peiner alkoholisiert war und außerdem in seinem Rucksack diverse Betäubungsmittel und Messer dabei hatte. Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Peine: Trunkenheit im Verkehr und mehrere Blechschaden-Unfälle

Die Peiner Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen 40 Jahre alten Autofahrer auf dem Schwarzen Weg angehalten. Der Mann hatte laut Polizei-Mitteilung „gleich zwei Probleme“: Zum einen stand er mit 1,45 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss, zum anderen war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Es folgte eine Blutprobe. Die Polizei hat nun entsprechende Verfahren eingeleitet.

Des Weiteren gab es im gesamten Landkreis Peine eine Vielzahl von Verkehrsunfällen, bei denen allerdings ausschließlich Blechschäden entstanden. „Ursächlich war zumeist eine Fahrweise, die aufgrund der Witterungsverhältnisse etwas zu rasant war“, erklärt die Polizei.

red