Peine. Die Polizei im Landkreis Peine beschäftigte sich zudem mit Randalen in Bortfeld und einem betrunkenen Autofahrer in Wendeburg.

Die Peiner Polizei hat am Freitagabend in Beziehungsstreitigkeiten eingreifen müssen. In der Märklinstraße war gegen 18.50 Uhr ein Streit zwischen einem 40 Jahre alten Mann und seiner 40-jährigen Freundin eskaliert. Der Mann hatte der Frau mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und ihr anschließend an den Haaren gezogen.

Eine ärztliche Versorgung war nicht nötig. Allerdings sprach die Polizei dem Täter eine Wohnungswegweisung aus. Zudem fertigte sie eine Strafanzeige.

Randale in Bortfeld – Polizei erwischt eine Gruppe Jugendlicher

Auf dem Gelände der Alten Dorfschule in Bortfeld ist in der Nacht zu Samstag randaliert worden. Ein Anrufer hatte die Polizei gegen 2 Uhr verständigt. Diese traf im Nahbereich noch eine Gruppe von insgesamt fünf Jugendlichen – zwei 16-Jährige und drei 15-Jährige – an. Die Gruppe kommt laut Polizei dafür infrage, mehrere Kindertische und Straßenschilder beschädigt zu haben. Der Gesamtschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Wendeburg: Autofahrer mit 1,66 Promille unterwegs

In Wendeburg hat die Polizei am Freitagabend zudem einen betrunkenen Autofahrer angehalten. Eine Zeugin hatte den 40-Jährigen zuvor beobachtet, wie er stark schwankend zu seinem Auto lief und losfuhr. Auf einem nahegelegenen Parkplatz traf die verständigte Polizei den Mann an. Der unsichere Gang war tatsächlich auf Alkoholkonsum zurückzuführen, denn ein Test ergab einen Wert von 1,66 Promille. Dem Mann aus Wendeburg wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

red